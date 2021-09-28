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Ракурс
Собаки. Фото: istock

Южная Корея запретит есть собак

28 сен 2021, 17:37
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Собак больше не будут есть в Южной Корее — около 50 общественных организаций поддержали предложение президента страны Мун Чжэ Ина ввести запрет на употребление в пищу мяса собак.

Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Долгожданный запрет на употребление в пищу мяса собак больше нельзя откладывать, несмотря на возражения небольшого числа владельцев ферм по разведению собак, — заявили защитники животных.

Накануне президент Южной Кореи выразил предположение, что правительству следует рассмотреть запрет на употребление в пищу мяса собак. Встреча была посвящена плану по улучшению системы заботы о брошенных животных.

В Южной Корее защитники прав животных и владельцы ферм по разведению собак расходятся во взглядах в отношении законодательства против забоя собак для употребления их мяса в пищу. Пока неизвестно, когда рассмотрят предложение Мун Чжэ Ина.


Напомним, ранее мы сообщали, что домашние собаки могут определить, когда у их владельцев вот-вот случится эпилептический припадок, без всякого обучения.

Источник: Ренхап

Источник: Ракурс


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