Південна Корея заборонить їсти собак

Собаки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160863-pivdenna-koreya-zaboronyt-yisty-sobak.html

Ракурс

Собак більше не їстимуть у Південній Кореї — близько 50 громадських організацій підтримали пропозицію президента країни Мун Чже Іна ввести заборону на вживання в їжу м’яса собак.

Про це повідомляє агентство «Ренхап».

Довгоочікувану заборону на вживання в їжу м’яса собак більше не можна відкладати, попри заперечення невеликої кількості власників ферм по розведенню собак, — заявили захисники тварин.

Напередодні президент Південної Кореї висловив припущення, що уряду слід розглянути заборону на вживання в їжу м’яса собак. Зустріч була присвячена плану щодо поліпшення системи турботи про покинутих тварин.

У Південній Кореї захисники прав тварин і власники ферм по розведенню собак розходяться в поглядах щодо законодавства проти забою собак для вживання їхнього м’яса в їжу. Поки невідомо, коли розглянуть пропозицію Мун Чже Іна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що домашні собаки можуть визначити, коли у їхніх власників ось-ось станеться епілептичний припадок, без будь-якого навчання.

Джерело: Ренхап