Молодой нацгвардеец погиб на полигоне под Киевом - что случилось

https://racurs.ua/n160992-molodoy-nacgvardeec-pogib-na-poligone-pod-kievom-chto-sluchilos.html

Ракурс

Нацгвардеец погиб на полигоне под Киевом во время военных учений. Речь идет о 24-летнем бойце Национальной гвардии Украины Романа Олексе.

Во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса… Военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, — цитирует пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана «Украинская правда».

Тело воина отвезли в его родное село Завишень Львовской области. Туда также поехало командование части, чтобы оказать помощь родителям погибшего.

По словам пресс-офицера, трагическое событие произошло 28 сентября на военном полигоне в Киевской области.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по этому факту. Сейчас ведется расследование.

Сокальский городской совет Львовской области отметил в Фейсбуке, что Роману было 24 года, он — участник АТО.

Роману было всего 24 года, он — участник АТО, воевал за нашу Независимость. Дорогие земляки, давайте достойно встретим нашего Героя! Призываем жителей общины ориентировочно в 16.30 присоединиться к встрече Героя в селе Завишень, — отметили в горсовете.

Прощание с погибшим состоится 1 октября.