Молодий нацгвардієць загинув на полігоні під Києвом — що сталося

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Нацгвардієць загинув на полігоні під Києвом під час військових навчань. Йдеться про 24-річного бійця Національної гвардії України Романа Олексу.

Під час відпрацювання польового рейду трагічно загинув наш солдат Роман Олекса… Військовослужбовець дістав тяжкі травми. Романа негайно доправили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісні з життям, — цитує прес-офіцера бригади швидкого реагування Нацгвардії Максима Тарана «Українська правда».

Тіло воїна відвезли до його рідного села Завишень Львівської області. Туди також поїхало командування частини, щоб надати допомогу батькам загиблого.

За словами прес-офіцера, трагічна подія сталася 28 вересня на військовому полігоні в Київській області.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за цим фактом. Зараз триває розслідування.

Сокальська міська рада Львівської області зазначила у Фейсбуці, що Роману було 24 роки, він — учасник АТО.

Роману було лише 24 роки, він — учасник АТО, воював за нашу Незалежність. Дорогі земляки, давайте гідно зустрінемо нашого Героя! Закликаємо жителів громади орієнтовно о 16.30 долучитися до зустрічі Героя в селі Завишень. — зазначили у міськраді.

Прощання з загиблим відбудеться 1 жовтня.