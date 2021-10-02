Марш за Киев с чистым воздухом и новым генпланом проходит в столице

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Марш за Киев начался в столице 2 октября. Шествие стартовало в 14.00 от площади Конституции возле Верховной Рады к Офису президента и зданию Киевской городской государственной администрации.

Мы требуем город, где: главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто; столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят; каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться, — говорится в сообщении об акции.

Среди организаторов марша за Киев — 46 общественных организаций и городских инициатив, которые борются с незаконной застройкой парков, скверов, а также выступают за создание нового генплана города.

Марш за Киев официально выдвинул пять системных требований к власти:

остановить насилие застройщиков над городом; разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков 2025; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.

Соорганизаторы марша подчеркивают, что вопрос нового генплана остро стоит из-за проблемы тотальной застройки.

Марш является гражданской внепартийной инициативой без флагов и привязки к политическим силам.