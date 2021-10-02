Марш за Киев с чистым воздухом и новым генпланом проходит в столице (ФОТО)https://racurs.ua/n161068-marsh-za-kiev-s-chistym-vozduhom-i-novym-genplanom-prohodit-v-stolice-foto.htmlРакурс
Марш за Киев начался в столице 2 октября. Шествие стартовало в 14.00 от площади Конституции возле Верховной Рады к Офису президента и зданию Киевской городской государственной администрации.
Мы требуем город, где: главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто; столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят; каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться, — говорится в сообщении об акции.
Среди организаторов марша за Киев — 46 общественных организаций и городских инициатив, которые борются с незаконной застройкой парков, скверов, а также выступают за создание нового генплана города.
Марш за Киев официально выдвинул пять системных требований к власти:
остановить насилие застройщиков над городом;
разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков 2025;
провести реформу транспорта и мобильности;
вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах;
обеспечить чистый воздух и воду.
Соорганизаторы марша подчеркивают, что вопрос нового генплана остро стоит из-за проблемы тотальной застройки.
Марш является гражданской внепартийной инициативой без флагов и привязки к политическим силам.