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Ракурс
Марш за Київ з чистим повітрям і новим генпланом триває у столиці

Марш за Київ з чистим повітрям і новим генпланом триває у столиці (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2021, 15:00
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Марш за Київ розпочався у столиці 2 жовтня. Піша хода стартувала о 14.00 від площі Конституції біля Верховної Ради через Офіс президента до будівлі Київської міської державної адміністрації.

Ми вимагаємо місто, де: головними є інтереси громади, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто; сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять; кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися, — йдеться у повідомленні про акцію.

Серед організаторів маршу за Київ — 46 громадських організацій та міських ініціатив, які борються з незаконною забудовою парків, скверів, а також виступають за створення нового генплану міста.

Марш за Київ офіційно висунув п’ять системних вимог до влади:

  1. зупинити забудовне насильство над містом;

  2. розробити повністю новий генплан і відмовитись від генплану забудовників 2025;

  3. провести реформу транспорту і мобільності;

  4. повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах;

  5. забезпечити чисте повітря та воду.

Співорганізатори маршу наголошують, що питання нового генплану гостро стоїть через проблему тотальної забудови.

Марш є громадянською позапартійною подією без прапорів та організовується міськими ініціативами.


Джерело: Ракурс


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