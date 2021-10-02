Марш за Київ з чистим повітрям і новим генпланом триває у столиці

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Марш за Київ розпочався у столиці 2 жовтня. Піша хода стартувала о 14.00 від площі Конституції біля Верховної Ради через Офіс президента до будівлі Київської міської державної адміністрації.

Ми вимагаємо місто, де: головними є інтереси громади, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто; сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять; кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися, — йдеться у повідомленні про акцію.

Серед організаторів маршу за Київ — 46 громадських організацій та міських ініціатив, які борються з незаконною забудовою парків, скверів, а також виступають за створення нового генплану міста.

Марш за Київ офіційно висунув п’ять системних вимог до влади:

зупинити забудовне насильство над містом; розробити повністю новий генплан і відмовитись від генплану забудовників 2025; провести реформу транспорту і мобільності; повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах; забезпечити чисте повітря та воду.

Співорганізатори маршу наголошують, що питання нового генплану гостро стоїть через проблему тотальної забудови.

Марш є громадянською позапартійною подією без прапорів та організовується міськими ініціативами.