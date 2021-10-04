Королева Елизавета II, фото: SPAR

https://racurs.ua/n161151-sekretnyy-hod-vo-dvorce-britanskoy-korolevy-vedet-v-neojidannoe-mesto-smi.html

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Королевский дворец в Лондоне (Сент-Джеймсский дворец) имеет секретный ход, который ведет к роскошному бару на соседней улице.

Об этом проговорился муж принцессы Евгении, внучки Елизаветы II и дочери опального принца Эндрю, Джек Бруксбенк, сообщает издание Daily Mail.

По совам Бруксбенка, тоннель соединяет дворец с расположенным неподалеку отелем Dukes, в здании которого находится одноименный бар, в который члены королевской семьи могут незаметно наведываться, чтобы попробовать мартини за 17 фунтов стерлингов.

В то же время, Бруксбенк отмечал, что сам он этим тоннелем еще не пользовался, «но хотел бы проверить».

Сент-Джеймсский дворец был построен в XVI в. по приказу короля Генриха VIII и долгое время оставался одной из главных королевских резиденций в Лондоне. Он потерял свое значение после переезда королевы Виктории в Букингемский дворец в первой половине XIX в.

Напомним, в 2017 году в Великобритании благодаря кроличьим норам обнаружили тайную пещеру тамплиеров возрастом не менее 700 лет.

Источник: Daily Mail