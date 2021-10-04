Королева Єлизавета II, фото: SPAR

https://racurs.ua/ua/n161151-sekretnyy-hid-u-palaci-brytanskoyi-korolevy-vede-v-nespodivane-misce-zmi.html

Ракурс

Королівський палац у Лондоні (Сент-Джеймський палац) має секретний хід, який веде до розкішного бару на сусідній вулиці.

Про це проговорився чоловік принцеси Євгенії, внучки Єлизавети II і дочки опального принца Ендрю, Джек Бруксбенк, повідомляє видання Daily Mail.

За совами Бруксбенка, тунель з'єднує палац з розташованим неподалік готелем Dukes, у будівлі якого розміщений однойменний бар, до якого члени королівської родини можуть непомітно навідуватися, щоб скуштувати мартіні за 17 фунтів стерлінгів.

Водночас, Бруксбенк зазначав, що сам він цим тунелем ще не користувався, «але хотів би перевірити».

Сент-Джеймський палац був побудований у XVI ст. за наказом короля Генріха VIII і довгий час залишався однією з головних королівських резиденцій в Лондоні. Він втратив своє значення після переїзду королеви Вікторії в Букінгемський палац у першій половині XIX ст.

Нагадаємо, у 2017 році у Великій Британії завдяки кролячим норам виявили таємну печеру тамплієрів віком щонайменше 700 років.

Джерело: Daily Mail