Отставка Разумкова — нардепы пришли в Раду сменить спикера, фото - Сегодня

https://racurs.ua/n161284-otstavka-razumkova-nardepy-prishli-v-radu-smenit-spikera-translyaciya.html

Ракурс

Отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады планирует рассмотреть парламент в четверг, 7 октября.

Накануне представители «Слуги народа» собрали необходимое количество подписей для инициирования отзыва Разумкова с должности.

Сначала нардепы «разомнутся» на двух переименованиях. Рада рассмотрит постановление о новых названиях для сел Болгарка Бердянского района Запорожской области и Старый Чарторийск Камень-Каширского района Волынской области.

Далее в повестке дня вопрос об отзыве Верховной Радой председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности. В среду Рада решила, что заседание будет вести «слуга» Даниил Гетманцев.

Напомним, что Разумкова 5 октября отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. К 200 голосам СН добавились нардепы «Доверия» и «За будущее».

Впоследствии Разумкова удалили из всех фракционных чатов «Слуги народа», а 6 октября его бывшие коллеги по партии весь день критиковали спикера в Раде и на телеэфирах за несоблюдение регламента.

На фоне новостей о своей отставке Разумков рассказал о конфликтах с коллегами, обещании президента об одном сроке.

Отстранение спикера, который шел первым в списке СН на выборах 2019 года, активизировалось после направления им законопроекта № 5599 об олигархах в Венецианскую комиссию.