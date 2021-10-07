Відставка Разумкова - нардепи прийшли у Раду змінити спікера, фото - Сегодня

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Ракурс

Відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради планує розглянути парламент у четвер, 7 жовтня.

Напередодні представники «Слуги народу» зібрали необхідну кількість підписів для ініціювання відкликання Разумкова з посади.

Спочатку нардепи «розімнуться» на двох перейменуваннях. Рада розгляна постанови про нові назви для сіл Болгарка Бердянського району Запорізької області та Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області.

Далі питання про відкликання Верховною Радою голови ВР Дмитра Разумкова з посади. У середу Рада вирішила, що засідання під час зняття вестиме «слуга» Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що Разумкова 5 жовтня відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. До 200 голосів СН додалися нардепи «Довіри» та «За майбутнє".

Згодом Разумкова видалили з усіх фракційних чатів «Слуги народу», а 6 жовтня його колишні колеги по партії увесь день критикували спікера у Раді та на телеефірах за недотримання регламенту.

На тлі новин про свою відставку Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.

Відсторонення спікера, який йшов першим у списку СН на виборах 2019 року, активізувалося після спрямування ним законопроекту № 5599 про олігархів до Венеційської комісії.