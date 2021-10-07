Транспорт только для вакцинированных. Фото: regionews.ua

https://racurs.ua/n161327-transport-tolko-dlya-vakcinirovannyh-gorod-v-ukraine-vvel-novye-ogranicheniya.html

Ракурс

Коронавирус в Украине принес новую волну заболевания, а многие регионы ужесточают карантин. Например, в Мелитополе Запорожской области установили ограничения для общественного транспорта.

С 7 октября транспорт курсирует с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00. Пускать будут только вакцинированных хотя бы одной дозой пассажиров и водителей или тех, у кого есть негативный ПЦР-тест. Об этом сообщили в Мелитопольском городском совете.

На школьников это требование не распространяется. Работать смогут заведения, где вакцинированы все сотрудники, а у посетителей есть ковид-сертификаты.

Государственным учреждениям предложили пересмотреть свои режимы работы и проводить приемы по предварительной записи, чтобы люди не создавали толпу. А вот в учебных заведениях пока не вводят ограничений.

Ранее усиление карантина анонсировали во Львове. Мэр города Андрей Садовый заявил, что с 14 октября ограничат массовые мероприятия, переведут учебные заведения на дистанционный режим и прекратят плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.

Напомним, карантин в Украине планируют усилить в некоторых регионах. Харьковской и Херсонской областям грозит «красная» зона эпидемиологической опасности. На Херсонщине местные власти уже предупредили граждан, что с 10 октября начнется жизнь по новым правилам.