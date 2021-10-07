Транспорт тільки для вакцинованих. Фото: regionews.ua

https://racurs.ua/ua/n161327-transport-tilky-dlya-vakcynovanyh-misto-v-ukrayini-vvelo-novi-obmejennya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні приніс нову хвилю захворювання, а багато регіонів посилюють карантин. Наприклад, в Мелітополі Запорізької області встановили обмеження для громадського транспорту.

З 7 жовтня транспорт курсує з 6.00 до 9.00 та з 16.00 до 19.00. Пускати будуть тільки вакцинованих хоча б однієї дозою пасажирів і водіїв або тих, хто має негативний ПЛР-тест. Про це повідомили в Мелітопольській міській раді.

На школярів ця вимога не поширюється. Працювати зможуть заклади, де вакциновані всі співробітники, а у відвідувачів є ковід-сертифікати.

Державним закладам запропонували переглянути свої режими роботи та проводити прийоми за попереднім записом, щоб люди не створювали натовп. А от у навчальних закладах наразі не вводять обмежень.

Раніше посилення карантинних обмежень анонсували у Львові. Мер міста Андрій Садовий заявив, що з 14 жовтня обмежать масові заходи, переведуть навчальні заклади на дистанційний режим та припинять планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

Нагадаємо, карантин в Україні планують посилити в деяких регіонах. Харківській та Херсонській областям загрожує «червона» зона епідеміологічної небезпеки. На Херсонщині місцева влада вже попередила громадян, що з 10 жовтня почнеться життя за новими правилами.