Зависимость от криптовалют лечат в спецбольнице Шотландии. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n161413-zavisimost-ot-kriptovalut-lechat-v-specbolnice-shotlandii.html

Ракурс

Лечат зависимость от криптовалют в специальной клинике в Шотландии.

Медицинское учреждение Castle Craig работает уже три года, но количество обращений за последний год увеличилось в 10 раз. Торговля криптовалютами вызывает сильное привыкание и мало чем отличается от наркотиков. Об этом утверждает терапевт Тони Марини, сообщает ресурс 4PDA.

По словам специалиста, многие пациенты спецклиники ранее имели наркотическую или алкогольную зависимость, что лишь усугубило ситуацию. А те люди, которые потеряли деньги в результате майнинга криптовалют, даже не хотят говорить об этом провале.

Мы не слышим о тех, кто потерял много денег. Людям так стыдно. Они чувствуют себя виноватыми, —отмечает Марини.

Представители клиники говорят, что зависимые от криптовалют частенько думают о суициде после потери своего состояния. Сейчас многим из них нужна квалифицированная психологическая помощь. Пациентам клиники разрешают пользоваться смартфонами не более двух часов в неделю. Также им можно курить и пить кофе.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки предложили майнить криптовалюту с помощью атомной энергии. Мэр города Майами Фрэнсис Суарес отметил, что безуглеродная добыча криптовалюты снизит ее вред для окружающей среды. Таким образом глава продвигает город как место для добытчиков криптовалюты, цифровых бирж и криптоинвестиционных фирм.

Источник: 4PDA