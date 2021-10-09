Залежність від криптовалют лікують у спецлікарні Шотландії. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n161413-zalejnist-vid-kryptovalut-likuut-u-speclikarni-shotlandiyi.html

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Лікують залежність від криптовалют у спеціальній клініці в Шотландії.

Медичний заклад Castle Craig працює вже три роки, але кількість звернень за останній рік збільшилася в 10 разів. Торгівля криптовалютами викликає сильне звикання і мало чим відрізняється від наркотиків. Про це стверджує терапевт Тоні Маріні, повідомляє ресурс 4PDA.

За словами фахівця, багато пацієнтів спецклініки раніше мали наркотичну або алкогольну залежність, що лише погіршило ситуацію. А ті люди, які втратили гроші внаслідок майнінгу криптовалют, навіть не хочуть говорити про цей провал.

Ми не чуємо про тих, хто втратив багато грошей. Людям так соромно. Вони відчувають себе винними, — зазначає Маріні.

Представники клініки кажуть, що залежні від криптовалют частенько думають про суїцид після втрати своїх статків. Зараз багатьом з них потрібна кваліфікована психологічна допомога. Пацієнтам клініки дозволяють користуватися смартфонами не більше двох годин на тиждень. Також їм можна курити і пити каву.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки запропонували майнити криптовалюту за допомогою атомної енергії. Мер міста Маямі Френсіс Суарес зазначив, що на безвуглецевий видобуток криптовалюти знизить її шкоду для навколишнього середовища. Таким чином очільник просуває місто як місце для добувачів криптовалюти, цифрових бірж й криптоінвестіційних фірм.

Джерело: 4PDA