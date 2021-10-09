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День Савватия пчеловода отмечают 10 октября. Фото: temavoronezh.ru
День Савватия Пчеловода отмечают 10 октября — традиции и обрядыhttps://racurs.ua/n161416-den-savvatiya-pchelovoda-otmechaut-10-oktyabrya-tradicii-i-obryady.htmlРакурс
Церковный праздник Савватия Соловецкого 10 октября отмечают православные верующие, а в народе этот день — праздник Савватия Пчеловода (Савватий Пчельник, Савватий Пасека).
Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за то и был прозван людьми пчеловодом. В этот день подходит к концу народный праздник «Пчелиная девятина». В этот день пасечники просят детей до 12-ти лет помолиться святому покровителю о том, чтобы пчелы перенесли зиму без потерь и в следующем году смогли дать хороший сбор меда. А хозяйки с раннего утра выпекают специальное печенье с медом к завтраку, на который собирается вся семья.
Народные приметы на 10 октября:
- Сухая погода 10 октября — зима поздно наступит.
- Гроза на Савватия — зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.
- Облака 10 октября плывут по направлению с юга на север — погода будет пасмурной, и наоборот.
В Украине 10 октября профессиональный праздник отмечают работники государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины и работники стандартизации и метрологии Украины. Также 10 октября — День профессиональных союзов Украины и День художника Украины. В мире 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья.
10 октября в истории:
- 1666 год — Петра Дорошенко выбрали временным гетманом Правобережной Украины.
- 1932 год — В Запорожье запустили Днепрогэс.
- 1940 год — в Кракове создали революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой.
Напомним, 9 октября ежегодно отмечали Всемирный день почты — праздник был установлен Всемирным почтовым союзом. Православная церковь в этот день чтила апостола Иоанна Богослова.
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