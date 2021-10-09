День Савватия пчеловода отмечают 10 октября. Фото: temavoronezh.ru

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Церковный праздник Савватия Соловецкого 10 октября отмечают православные верующие, а в народе этот день — праздник Савватия Пчеловода (Савватий Пчельник, Савватий Пасека).

Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за то и был прозван людьми пчеловодом. В этот день подходит к концу народный праздник «Пчелиная девятина». В этот день пасечники просят детей до 12-ти лет помолиться святому покровителю о том, чтобы пчелы перенесли зиму без потерь и в следующем году смогли дать хороший сбор меда. А хозяйки с раннего утра выпекают специальное печенье с медом к завтраку, на который собирается вся семья.

Народные приметы на 10 октября:

Сухая погода 10 октября — зима поздно наступит.

Гроза на Савватия — зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.

Облака 10 октября плывут по направлению с юга на север — погода будет пасмурной, и наоборот.

В Украине 10 октября профессиональный праздник отмечают работники государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины и работники стандартизации и метрологии Украины. Также 10 октября — День профессиональных союзов Украины и День художника Украины. В мире 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья.

10 октября в истории:

1666 год — Петра Дорошенко выбрали временным гетманом Правобережной Украины.

1932 год — В Запорожье запустили Днепрогэс.

1940 год — в Кракове создали революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой.

Напомним, 9 октября ежегодно отмечали Всемирный день почты — праздник был установлен Всемирным почтовым союзом. Православная церковь в этот день чтила апостола Иоанна Богослова.