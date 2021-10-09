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День Саватія Бджоляра відзначають 10 жовтня. Фото: temavoronezh.ru

День Саватія Бджоляра відзначають 10 жовтня — традиції та обряди

9 жов 2021, 21:50
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Церковне свято Саватія Соловецького 10 жовтня відзначають православні віряни, а в народі цей день — свято Саватія Бджоляра (Саватій Пчільник, Саватій Пасіка).

Саватій Соловецький є покровителем бджіл, за те й був прозваний людьми Бджолярем. Цього дня підходить до кінця народне свято «бджолина дев’ятина». В цей день пасічники просять дітей до 12-ти років помолитися святому покровителю про те, щоб бджоли перенесли зиму без втрат і в наступному році змогли дати хороший збір меду. А господині з раннього ранку випікають спеціальне печиво з медом до сніданку, на який збирається вся родина.

Народні прикмети на 10 жовтня:

  • Суха погода 10 жовтня — зима пізно настане.
  • Гроза на Саватія — зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.
  • Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ — погода буде похмурою, і навпаки.

В Україні 10 жовтня професійне свято святкують працівники державної санітарно-епідеміологічної служби України та працівники стандартизації та метрології України. Також 10 жовтня — День професійних спілок України та День художника України. У світі 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров’я.


10 жовтня в історії:

  • 1666 рік — Петра Дорошенка вибрали тимчасовим гетьманом Правобережної України.
  • 1932 рік — у Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.
  • 1940 рік — у Кракові створили революційний провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою.

Нагадаємо, 9 жовтня щороку відзначали Всесвітній день пошти — свято було встановлене Всесвітнім поштовим союзом. Православна церква цього дня вшановувала апостола Іоанна Богослова.

Джерело: Ракурс


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