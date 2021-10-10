В ВОЗ назвали стадию борьбы человечества с коронавирусом, фото - ABC

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Человечество преодолело больше половины пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако, несмотря на этот факт, впереди могут встретиться новые непредвиденные трудности, а значить преждевременно делать прогнозы по поводу сроков завершения пандемии COVID-19.

Об этом в интервью швейцарской газете SonntagsBlick заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Журналисты издания поинтересовались у специалиста, на какой стадии находится человечество, если сравнивать пандемию с марафоном.

Я надеюсь, что скоро мы преодолеем 60% маршрута. Но не исключено, что нам придется преодолеть очередную неожиданную гору, — отметила Сваминатан, имея в виду препятствия на пути в борьбе с COVID-19.

Она добавила, что для того, чтобы говорить об окончании пандемии, слишком многое остается неизвестным для человека, в том числе возможно появление новых вариантов штаммов коронавируса.

Сваминатан подчеркнула, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует то, что в некоторых частях мира вакцинировано подавляющее большинство населения, от 70 до 80%, однако в других частях мира, например в Африке, полностью иммунизированы менее 4%.

Чем больше мы миримся с этим положением дел, тем выше риск появления новых вариантов COVID-19. Вот почему ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всём мире. Бустерные дозы можно рассматривать только тогда, когда все были должным образом вакцинированы, — подытожила специалист.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус оценил необходимое количество препаратов для вакцинации 70% населения Земли. Он подчеркнул, что диспропорция в распределении вакцин от коронавируса вызвала «глобальную катастрофу», но еще есть возможность исправить ситуацию.