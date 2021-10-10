У ВООЗ назвали стадію боротьби людства з коронавірусом, фото - ABC

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Людство подолало більше половини шляху в боротьбі з коронавірусною інфекцією. Однак, незважаючи на цей факт, попереду можуть зустрітися нові непередбачені труднощі, тому передчасно робити прогнози щодо термінів завершення пандемії COVID-19.

Про це в інтерв’ю швейцарській газеті SonntagsBlick заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумья Свамінатан.

Журналісти видання поцікавилися у фахівця, на якій стадії знаходиться людство, якщо порівнювати пандемію з марафоном.

Я сподіваюся, що скоро ми подолаємо 60% маршруту. Але не виключено, що нам доведеться подолати чергову несподівану гору, — зазначила Свамінатан, маючи на увазі перешкоди на шляху в боротьбі з COVID-19.

Вона додала, що для того, щоб говорити про закінчення пандемії, занадто багато чого залишається невідомим для людини, в тому числі можлива поява нових варіантів штамів коронавірусу.

Свамінатан підкреслила, що поліпшенню епідеміологічної ситуації сприяє те, що в деяких частинах світу вакциновано переважна більшість населення, від 70 до 80%, проте в інших частинах світу, наприклад в Африці, повністю імунізовані менше 4%.

Що більше ми миримося з цим положенням справ, тим вище ризик появи нових варіантів COVID-19. Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі доступні дози вакцини для підвищення рівня вакцинації у усьому світі. Бустерні дози можна розглядати тільки тоді, коли всі були належним чином вакциновані, — підсумувала спеціаліст.

Раніше глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус оцінив необхідну кількість препаратів для вакцинації 70% населення Землі. Він підкреслив, що диспропорція у розподілі вакцин від коронавірусу викликала «глобальну катастрофу», але ще є можливість виправити ситуацію.