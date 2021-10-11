Кофейные капсулы. Фото: coffeemachina.com

https://racurs.ua/n161481-kofeynye-kapsuly-razlagautsya-500-let-ekologi-govoryat-o-vrede-okrujauschey-srede.html

Ракурс

Кофейные капсулы разлагаются около 500 лет, установили эксперты.

Многие компании продают кофейные капсулы, отмечая, что они подходят для вторичной переработки. Однако не все потребители разделяют эти небольшие контейнеры на составляющие и относят на переработку. Большинство людей просто выбрасывает капсулу в мусорное ведро. Новое исследование показало, что каждую минуту на свалках оказывается около 29 тыс. кофейных капсул. Об этом говорится в научном исследовании, которое опубликовано на сайте Packaging Online.

Оказалось, что срок разложения составляет примерно 500 лет, а их переработка крайне сложна из-за сбора материала. Представители Greenpeace считают, что кофейные капсулы — ненужный одноразовый продукт, загрязняющий Землю.

Изобретатель капсул Keurig Джон Сильван еще в 2015 году признался, что уже сожалеет о своем изобретении. Сильван сам больше не пользуется пластиковыми капсулами, и очень жалеет, что их создал. Как известно, кофейные капсулы появились в 1990-х годах и мгновенно стали популярны.

Напомним, 8 октября Организация Объединенных Наций признала доступ к чистой и здоровой окружающей среде неотъемлемым правом человека.

Источник: Packaging Online