Кавові капсули. Фото: coffeemachina.com

https://racurs.ua/ua/n161481-kavovi-kapsuly-rozkladautsya-500-rokiv-ekology-govoryat-pro-shkodu-dovkillu.html

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Кавові капсули розкладаються близько 500 років, встановили експерти.

Багато компаній продають кавові капсули, відзначаючи, що вони підходять для вторинної переробки. Однак не всі споживачі поділяють ці невеликі контейнери на складові й відносять на переробку. Більшість людей просто викидає капсулу у відро для сміття. Нове дослідження показало, що кожну хвилину на звалищах виявляється близько 29 тис. кавових капсул. Про це йдеться у науковому дослідженні, яке опубліковане на сайті Packaging Online.

Виявилося, що термін розкладання становить приблизно 500 років, а їх переробка вкрай складна через збір матеріалу. Представники Greenpeace вважають, що кавові капсули — непотрібний одноразовий продукт, що забруднює Землю.

Винахідник капсул Keurig Джон Сільван ще в 2015 році зізнався, що вже шкодує про свій винахід. Сільван сам більше не користується пластиковими капсулами, і дуже шкодує, що їх створив. Як відомо, кавові капсули з’явилися в 1990-х роках і миттєво стали популярні.

Нагадаємо, 8 жовтня Організація об'єднаних націй визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища невід'ємним правом людини.

Джерело: Packaging Online