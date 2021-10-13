На линии фронта перехватили российский беспилотник для корректировки огня, фото - СБУ

https://racurs.ua/n161601-na-linii-fronta-perehvatili-rossiyskiy-bespilotnik-dlya-korrektirovki-ognya-foto.html

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Российский беспилотник, с помощью которого боевики корректировали обстрел украинских позиций, перехватили военные операции Объединенных сил на Донбассе.

Летательный аппарат перехватили на линии разграничения. По данным экспертизы, это боевой беспилотник «Гранат-1», который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

В СБУ рассказали, что эта спецслужба передала на экспертизу еще два вражеких беспилотника, также перехваченных раньше на линии разграничения.

Украинские военные в мае сбили два беспилотника российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил.