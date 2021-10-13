На лінії фронту перехопили російський безпілотник для корегування вогню по ЗСУ, фото - СБУ

https://racurs.ua/ua/n161601-na-liniyi-frontu-perehopyly-rosiyskyy-bezpilotnyk-dlya-koreguvannya-vognu-foto.html

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Російський безпілотник, яким бойовики корегували обстріл українських позицій, перехопили військові операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Літальний апарат перехопили на лінії розмежування. За даними експертизи, це бойовий безпілотник «Гранат-1», який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ.

В СБУ розповіли, що ця спецслужба передала на експертизу ще два ворожі безпілотники, також перехоплені раніше на лінії розмежування.

Українські військові у травні збили два безпілотники російсько-окупаційних військ в районі проведення операції Об'єднаних сил.