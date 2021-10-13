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Ракурс
На лінії фронту перехопили російський безпілотник для корегування вогню по ЗСУ, фото - СБУ

На лінії фронту перехопили російський безпілотник для корегування вогню (ФОТО)

13 жов 2021, 14:07
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Російський безпілотник, яким бойовики корегували обстріл українських позицій, перехопили військові операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Літальний апарат перехопили на лінії розмежування. За даними експертизи, це бойовий безпілотник «Гранат-1», який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ.

На лінії фронту перехопили російський безпілотник для корегування вогню по ЗСУ, фото - СБУ

В СБУ розповіли, що ця спецслужба передала на експертизу ще два ворожі безпілотники, також перехоплені раніше на лінії розмежування.

На лінії фронту перехопили російський безпілотник для корегування вогню по ЗСУ, фото - СБУ

На лінії фронту перехопили російський безпілотник для корегування вогню по ЗСУ, фото - СБУ


На лінії фронту перехопили російський безпілотник для корегування вогню по ЗСУ, фото - СБУ

Українські військові у травні збили два безпілотники російсько-окупаційних військ в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Джерело: Ракурс


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