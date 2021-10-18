Венецианка рассмотрит подписанный закон об олигархах. Фото: ОП

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Ракурс

Венецианская комиссия должна рассмотреть закон о деолигархизации.

Это произойдет после того, как этот документ подпишет президент Украины. Об этом в интервью «Фактам недели» на телеканале ICTV заявил Владимир Зеленский.

По словам глава государства, руководство Венецианки очень удивлено, что им отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение.

То есть это не окончательный закон. Мало того, что он не был проголосован и не прошел второе чтение, он не был подписан президентом Украины. То есть, он хотел бы (и это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы, — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что экс-спикер парламента Дмитрий Разумков хотел, чтобы народные депутаты не поддерживали закон во втором чтении. Президент убежден, что это был ошибочный политический шаг.

Тем не менее, поэтому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: «Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его действительно рассмотрела Венецианская комиссия», — отметил он.

Напомним, в партии «Голос» заявляли, что закон об олигархах в Верховной Раде могут отменить уже в ближайший вторник, 19 октября. Нардеп Кира Рудик заявила, что принятый ранее закон об олигархах порочит саму идею деолигархизации, поскольку его нормы не будут работать.