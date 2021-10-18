Венеційка розгляне підписаний закон про олігархів. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161751-veneciyka-rozglyane-pidpysanyy-zakon-pro-oligarhiv-zelenskyy.html

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Венеційська комісія має розглянути закон про деолігархізацію.

Це станеться після того, як цей документ підпише президент України. Про це в інтерв’ю «Фактам тижня» на телеканалі ICTV заявив Володимир Зеленський.

За словами глава держави, керівництво Венеційки дуже здивоване, що їм відправили на розгляд законопроект, який не пройшов друге читання.

Тобто це не остаточний закон. Мало того, що він не був проголосований і не пройшов друге читання, він не був підписаний президентом України. Тобто, він хотів би (і це його пряма мова) побачити саме законопроект в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки, — наголосив президент.

Зеленський додав, що екс-спікер парламенту Дмитро Разумков хотів, щоб народні депутати не підтримували закон у другому читанні. Президент переконаний, що це був помилковий політичний крок.

Тим не менше, тому я і подзвонив пану Букіккіо, я йому сказав: «Я вам обіцяю, ми відправимо законопроект, який буде підписаний президентом України, щоб його дійсно розглянула Венеційська комісія», — зазначив він.

Нагадаємо, у партії «Голос» заявляли, що закон про олігархів у Верховній Раді можуть скасувати вже у найближчий вівторок, 19 жовтня. Нардеп Кіра Рудик заявила, що ухвалений раніше закон про олігархів паплюжить саму ідею деолігархізації, оскільки його норми не працюватимуть.