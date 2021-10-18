200 человек снялись голыми для спасения Мертвого моря (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n161754-200-chelovek-snyalis-golymi-dlya-spaseniya-mertvogo-morya-foto-video.htmlРакурс
В Израиле 200 человек обнажились ради участия в проекте американского фотографа Спенсера Туника.
Групповая съемка раздетых моделей прошла на берегу Мертвого моря. По замыслу автора, фотоснимки должны привлечь внимания общества к пересыханию водоема, сообщает The Guardian.
Членам массовки пришлось покрыть себя белой краской. Это символизирует библейскую легенду о жене Лота, которая нарушила божественный запрет и превратилась в соляной столп.
Спенсер Туник опубликовал несколько видеороликов с места проведения фотосессии в личном Instagram-аккаунте.
По словам экспертов, Мертвое море стремительно мелеет. Вода отступает от побережья со скоростью метр в год.
Единственным источником воды для соленого озера остается река Иордан, ресурсы которой используются Израилем и Иорданией для орошения полей и снабжения питьевой водой. Другой фактор связан с усилением испарения из-за климатического кризиса.
Спенсер Туник прославился благодаря масштабным съемкам обнаженной натуры. В 2011 году он заснял более 1 тыс. человек лежащими и стоящими в соленых водах Мертвого моря. В 2016 году он провел еще одну фотосессию, разместив моделей на песке в том месте, где еще недавно была вода.
Источник: The Guardian