200 человек снялись голыми для спасения Мертвого моря. Фото: The Guardian

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Ракурс

В Израиле 200 человек обнажились ради участия в проекте американского фотографа Спенсера Туника.

Групповая съемка раздетых моделей прошла на берегу Мертвого моря. По замыслу автора, фотоснимки должны привлечь внимания общества к пересыханию водоема, сообщает The Guardian.

Членам массовки пришлось покрыть себя белой краской. Это символизирует библейскую легенду о жене Лота, которая нарушила божественный запрет и превратилась в соляной столп.

Спенсер Туник опубликовал несколько видеороликов с места проведения фотосессии в личном Instagram-аккаунте.

По словам экспертов, Мертвое море стремительно мелеет. Вода отступает от побережья со скоростью метр в год.

Единственным источником воды для соленого озера остается река Иордан, ресурсы которой используются Израилем и Иорданией для орошения полей и снабжения питьевой водой. Другой фактор связан с усилением испарения из-за климатического кризиса.

Спенсер Туник прославился благодаря масштабным съемкам обнаженной натуры. В 2011 году он заснял более 1 тыс. человек лежащими и стоящими в соленых водах Мертвого моря. В 2016 году он провел еще одну фотосессию, разместив моделей на песке в том месте, где еще недавно была вода.

Источник: The Guardian