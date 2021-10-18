200 людей знялися голими задля порятунку Мертвого моря. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n161754-200-ludey-znyalysya-golymy-zadlya-poryatunku-mertvogo-morya-foto-video.html

Ракурс

В Ізраїлі 200 людей оголилися заради участі в проекті американського фотографа Спенсера Туніка.

Групова зйомка роздягнених моделей пройшла на березі Мертвого моря. За задумом автора, фотознімки повинні привернути увагу суспільства до пересихання водойми, повідомляє The Guardian.

Членам масовки довелося покрити себе білою фарбою. Це символізувало біблійну легенду про дружину Лота, яка порушила божественну заборону та перетворилася в соляний стовп.

Спенсер Тунік опублікував кілька відеороликів з місця проведення фотосесії в особистому Instagram-акаунті.

За словами експертів, Мертве море стрімко міліє. Вода відступає від узбережжя зі швидкістю метр за рік.

Єдиним джерелом води для солоного озера залишається річка Йордан, ресурси якої використовуються Ізраїлем та Йорданією для зрошення полів і постачання питної води. Інший фактор пов’язаний з посиленням випаровування через кліматичну кризу.

Спенсер Тунік прославився завдяки масштабним зйомкам оголеної натури. У 2011 році він зняв понад 1 тис. людей, які лежали та стояли в солоній воді Мертвого моря. У 2016 році він провів ще одну фотосесію, розмістивши моделей на піску в тому місці, де ще недавно була вода.

Джерело: The Guardian