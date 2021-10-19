Митинг афганцев. Фото: «Общественное»

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Акция протеста под зданием Офиса президента Украины проходит во вторник, 19 октября.

Митинг устроили представители Украинского Союза ветеранов Афганистана. На Банковой собралось примерно 500 человек. Одновременно акция должна происходить еще в нескольких локациях, в том числе и возле зданий Кабинета министров и Министерства ветеранов. Об этом сообщала Ассоциация ветеранов ВСУ на собственной странице в Facebook.

Ветераны-афганцы требуют личной встречи президента Украины с активом Союза. Также среди требований — увольнение с занимаемых должностей руководителей Минсоцполитики, Министерства здравоохранения, Минкультуры и информполитики и Минветеранов.

Кроме того, представители УСВА хотят, чтобы с рассмотрения парламента сняли проекты законов, сужающих социальную защиту ветеранов. Требуется от власти и введение государственного медицинского страхования ветеранов войны, стопроцентной медицинской помощи ветеранам войны, обеспечения жильем ветеранов.

Напомним, 7 октября профсоюзы устроили митинг у здания Кабинета министров. Представители профсоюзов выступали против законопроектов № 5371 и № 5388 и призывали вернуть их на рассмотрение Национального трехстороннего социально-экономического совета.