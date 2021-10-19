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Ракурс
Мітинг афганців. Фото: «Суспільне»

Афганці влаштували протест під офісом Зеленського — чого вимагають (ФОТО)

19 жов 2021, 10:34
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Акція протесту під будівлею Офісу президента України відбувається у вівторок, 19 жовтня.

Мітинг влаштували представники Української Спілки ветеранів Афганістану. На Банковій зібралося приблизно 500 осіб. Одночасно акція повинна відбуватися ще в кількох локаціях, зокрема й біля будівель Кабінету міністрів та Міністерства ветеранів. Про це повідомляла Асоціація ветеранів ЗСУ на власній сторінці у Facebook.

Ветерани-афганці вимагають особистої зустрічі президента України з активом Спілки. Також серед вимог — звільнення із займаних посад керівників Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров’я, Мінкультури та інформполітики й Мінветеранів.

Крім того, представники УСВА хочуть, щоб з розгляду парламенту зняли проекти законів, що звужують соціальний захист ветеранів. Вимагається від влади й запровадження державного медичного страхування ветеранів війни, стовідсоткової медичної допомоги ветеранам війни, забезпечення житлом ветеранів.

Мітинг афганців. Фото: «Суспільне», PavlovskyNews

Мітинг афганців. Фото: «Суспільне», PavlovskyNews

Мітинг афганців. Фото: «Суспільне», PavlovskyNews


Мітинг афганців. Фото: «Суспільне», PavlovskyNews

Нагадаємо, 7 жовтня профспілки влаштували мітинг поблизу будівлі Кабінету міністрів. Представники профспілок виступали проти законопроектів № 5371 і № 5388 і закликають повернути їх на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Джерело: Ракурс


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