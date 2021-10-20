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Ракурс
Стафилококк в учебных заведениях – обнаружили почти 1 тыс. больных

Стафилококк в учебных заведениях — обнаружили почти 1 тыс. больных

20 окт 2021, 13:40
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Министерство здравоохранения проводит внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка.

Сейчас центры контроля и профилактики болезней МЗ проверили уже более 3 тыс. учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За восемь дней проверок обследовано 9 тыс. 117 человек, из них:


  • 3 тыс. 951 — в учреждениях дошкольного образования,
  • 4 тыс. 610 — в учреждениях общего среднего образования,
  • 44 — в детских заведениях оздоровления и отдыха,
  • 436 — в интернатах,
  • 76 — в других учреждениях.

По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них:

  • 422 человека — в учреждениях дошкольного образования,
  • 455 — в учреждениях общего среднего образования,
  • 3 — в детских заведениях оздоровления и отдыха,
  • 55 — в интернатах,
  • 5 — в пищеблоках других заведений.

В Минздраве отметили, что носителей инфекции отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления.

Источник: Ракурс


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