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Стафилококк в учебных заведениях – обнаружили почти 1 тыс. больных
Стафилококк в учебных заведениях — обнаружили почти 1 тыс. больныхhttps://racurs.ua/n161885-stafilokokk-v-uchebnyh-zavedeniyah-obnarujili-pochti-1-tys-bolnyh.htmlРакурс
Министерство здравоохранения проводит внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка.
Сейчас центры контроля и профилактики болезней МЗ проверили уже более 3 тыс. учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За восемь дней проверок обследовано 9 тыс. 117 человек, из них:
- 3 тыс. 951 — в учреждениях дошкольного образования,
- 4 тыс. 610 — в учреждениях общего среднего образования,
- 44 — в детских заведениях оздоровления и отдыха,
- 436 — в интернатах,
- 76 — в других учреждениях.
По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них:
- 422 человека — в учреждениях дошкольного образования,
- 455 — в учреждениях общего среднего образования,
- 3 — в детских заведениях оздоровления и отдыха,
- 55 — в интернатах,
- 5 — в пищеблоках других заведений.
В Минздраве отметили, что носителей инфекции отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления.
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