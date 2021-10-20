Стафилококк в учебных заведениях – обнаружили почти 1 тыс. больных

https://racurs.ua/n161885-stafilokokk-v-uchebnyh-zavedeniyah-obnarujili-pochti-1-tys-bolnyh.html

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Министерство здравоохранения проводит внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка.

Сейчас центры контроля и профилактики болезней МЗ проверили уже более 3 тыс. учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За восемь дней проверок обследовано 9 тыс. 117 человек, из них:

3 тыс. 951 — в учреждениях дошкольного образования,

4 тыс. 610 — в учреждениях общего среднего образования,

44 — в детских заведениях оздоровления и отдыха,

436 — в интернатах,

76 — в других учреждениях.

По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них:

422 человека — в учреждениях дошкольного образования,

455 — в учреждениях общего среднего образования,

3 — в детских заведениях оздоровления и отдыха,

55 — в интернатах,

5 — в пищеблоках других заведений.

В Минздраве отметили, что носителей инфекции отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления.