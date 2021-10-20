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Стафілокок у закладах освіти – виявили майже 1 тис. хворих
Стафілокок у закладах освіти — виявили майже 1 тис. хворихhttps://racurs.ua/ua/n161885-stafilokok-u-zakladah-osvity-vyyavyly-mayje-1-tys-hvoryh.htmlРакурс
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) проводить раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока.
Наразі центри контролю та профілактики хвороб МОЗ перевірили вже понад 3 тис. навчальних закладів. Про це повідомили у прес-службі відомства.
За вісім днів перевірок обстежено 9 тис. 117 осіб, із них:
- 3 тис. 951 — у закладах дошкільної освіти,
- 4 тис. 610 — у закладах загальної середньої освіти,
- 44 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,
- 436 — в інтернатах,
- 76 — в інших закладах.
За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу, серед них:
- 422 особи — у закладах дошкільної освіти,
- 455 — у закладах загальної середньої освіти,
- 3 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,
- 55 — в інтернатах,
- 5 — у харчоблоках інших закладів.
У МОЗ зазначили, що носіїв інфекції відсторонять від роботи на час лікування й до повного одужання.
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