Стафілокок у закладах освіти – виявили майже 1 тис. хворих

https://racurs.ua/ua/n161885-stafilokok-u-zakladah-osvity-vyyavyly-mayje-1-tys-hvoryh.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) проводить раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока.

Наразі центри контролю та профілактики хвороб МОЗ перевірили вже понад 3 тис. навчальних закладів. Про це повідомили у прес-службі відомства.

За вісім днів перевірок обстежено 9 тис. 117 осіб, із них:

3 тис. 951 — у закладах дошкільної освіти,

4 тис. 610 — у закладах загальної середньої освіти,

44 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,

436 — в інтернатах,

76 — в інших закладах.

За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу, серед них:

422 особи — у закладах дошкільної освіти,

455 — у закладах загальної середньої освіти,

3 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,

55 — в інтернатах,

5 — у харчоблоках інших закладів.

У МОЗ зазначили, що носіїв інфекції відсторонять від роботи на час лікування й до повного одужання.