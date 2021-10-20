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Ракурс
Стафілокок у закладах освіти – виявили майже 1 тис. хворих

Стафілокок у закладах освіти — виявили майже 1 тис. хворих

20 жов 2021, 13:40
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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) проводить раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока.

Наразі центри контролю та профілактики хвороб МОЗ перевірили вже понад 3 тис. навчальних закладів. Про це повідомили у прес-службі відомства.

За вісім днів перевірок обстежено 9 тис. 117 осіб, із них:


  • 3 тис. 951 — у закладах дошкільної освіти,
  • 4 тис. 610 — у закладах загальної середньої освіти,
  • 44 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,
  • 436 — в інтернатах,
  • 76 — в інших закладах.

За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу, серед них:

  • 422 особи — у закладах дошкільної освіти,
  • 455 — у закладах загальної середньої освіти,
  • 3 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,
  • 55 — в інтернатах,
  • 5 — у харчоблоках інших закладів.

У МОЗ зазначили, що носіїв інфекції відсторонять від роботи на час лікування й до повного одужання.

Джерело: Ракурс


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