Оккупанты в Крыму запретили пожилым людям выходить из дома. Фото:

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Карантинные ограничения в оккупированном Крыму серьезно усилили в связи с распространением коронавирусной болезни.

Российские оккупанты со следующего понедельника, 25 октября, запретят выходить из дома жителям аннексированного полуострова в возрасте от 65 лет. Пожилые люди обязаны все время находиться дома. Соответствующий «указ» принял самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте оккупационного правительства.

Кремлевские прихвостни позволили этим людям выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Льготный проезд в транспорте для этой возрастной категории также отменили.

Кроме того, «власти» Крыма с 25 октября вводят обязательные QR-коды для посещения кафе, ресторанов, баров, клубов, дискотек, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев. Заведения общественного питания будут работать только до 23.00.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения оккупантов.

За минувшие сутки на оккупированном полуострове российские власти зафиксировали 612 новых случаев заболевания «ковидом», что является очередным рекордом за все время пандемии COVID-19.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинский Крым превращается в «ядерный отстойник» России, а территории полуострова грозит экологическая катастрофа из-за действий оккупационных властей.