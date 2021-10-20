Окупанти в Криму заборонили літнім людям виходити з дому

Окупанти в Криму зборонили літнім людям виходити з дому. Фото:

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Карантинні обмеження в окупованому Криму серйозно посилили у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Російські окупанти з наступного понеділка, 25 жовтня, заборонять виходити з дому мешканцям анексованого півострова віком від 65 років. Літні люди зобов’язані весь час перебувати вдома. Відповідний «указ» прийняв самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов. Документ опублікований на сайті окупаційного уряду.

Кремлівські посіпаки дозволили цим особам виходити з дому лише у випадку загрози життю та здоров’ю. Пільговий проїзд у транспорті для цієї вікової категорії також скасували.

Крім того, «влада» Криму з 25 жовтня вводять обов’язкові QR-коди для відвідування кафе, ресторанів, барів, клубів, дискотек, фітнес-центрів, театрів, бібліотек та музеїв. Заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23.00.

Обмеження будуть діяти до особливого розпорядження окупантів.

За минулу добу на окупованому півострові російська влада зафіксувала 612 нових випадків захворювання «ковідом», що є черговим рекордом за весь час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що український Крим перетворюється на «ядерний відстійник» Росії, а території півострова загрожує екологічна катастрофа через дії окупаційної влади.