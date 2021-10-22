Карантин в Украине — МОН рекомендует вузам перейти на «дистанционку». Фото: УКУ

https://racurs.ua/n161995-karantin-v-ukraine-mon-rekomenduet-vuzam-pereyti-na-distancionku.html

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Карантин в учебных заведениях начнет действовать с понедельника, 25 октября, и продлится как минимум до 15 ноября. О соответствующем решении объявили в Министерстве образования и науки Украины (МОН).

Ведомство рекомендует на три недели ввести дистанционное обучение заведениям профессионального перед высшеми, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления. Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.

Карантин в учебных заведениях вводят из-за новой вспышки коронавируса. В Министерстве образования и науки уточнили, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый! Каждый педагог может быть примером для своих коллег и родных, которые еще медлят с этим решением, — подчеркнул Шкарлет.

Напомним, что карантин в Киеве вводят уже с 23 октября — школы столицы не будут работать как минимум две недели. За минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 1 тыс. 323 человек. Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 22 октября — 249 тыс. 21.