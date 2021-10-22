Карантин в Україні – МОН рекомендує вишам перейти на «дистанційку». Фото: УКУ

https://racurs.ua/ua/n161995-karantyn-v-ukrayini-mon-rekomenduie-vysham-pereyty-na-dystanciyku.html

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Карантин у закладах освіти почне діяти з понеділка, 25 жовтня, і триватиме щонайменше до 15 листопада. Про відповідне рішення оголосили в Міністерстві освіти та науки України (МОН).

Відомство рекомендує на три тижні запровадити дистанційне навчання закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління. Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.

Карантинні обмеження в закладах освіти вводять через новий спалах коронавірусу. У Міністерстві освіти та науки уточнили, що навчання в школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен! Кожен педагог може бути прикладом для своїх колег і рідних, які ще зволікають з цим рішенням, — наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, що карантин у Києві запроваджують вже з 23 жовтня — школи столиці не працюватимуть щонайменше два тижні. За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1 тис. 323 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 22 жовтня — 249 тис. 21.