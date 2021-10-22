Малюська прорекламировал звонки из СИЗО

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Министерство юстиции запустило еще одно нововведение в рамках тюремной реформы. В Лукьяновском СИЗО появился платный телефонная и интернет-связь.

Вскоре функция станет доступна во всех СИЗО Украины. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон, — заявил глава ведомства, добавив, что все разговоры будут записываться.

15 минут разговора будут стоить 10 грн, интернет — 575 грн в месяц. Министр записал проморолик в традиционном для себя юмористическом стиле.

При этом он зачем-то решил пошутить над людьми, которые находятся в следственных изоляторах и стесняются признаться об этом родным.

Устроился моряком в дальнее плаванье на полгода. Учи уроки, сыночек, буду звонить, — имитирует телефонный разговор Малюська.



Напомним, Министерство юстиции Украины приняло на работу женщину, которая отбывает пожизненное заключение. Глава ведомства Денис Малюська считает, что «работать надо всем трудоспособным», а «на шее у государства сидеть крайне нежелательно».