Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Малюська прорекламировал звонки из СИЗО

Я на море, а ты шапку надевай — Малюська прорекламировал звонки из СИЗО (ВИДЕО)

22 окт 2021, 13:29
999

Министерство юстиции запустило еще одно нововведение в рамках тюремной реформы. В Лукьяновском СИЗО появился платный телефонная и интернет-связь.

Вскоре функция станет доступна во всех СИЗО Украины. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон, — заявил глава ведомства, добавив, что все разговоры будут записываться.

15 минут разговора будут стоить 10 грн, интернет — 575 грн в месяц. Министр записал проморолик в традиционном для себя юмористическом стиле.

При этом он зачем-то решил пошутить над людьми, которые находятся в следственных изоляторах и стесняются признаться об этом родным.

Устроился моряком в дальнее плаванье на полгода. Учи уроки, сыночек, буду звонить, — имитирует телефонный разговор Малюська.


Напомним, Министерство юстиции Украины приняло на работу женщину, которая отбывает пожизненное заключение. Глава ведомства Денис Малюська считает, что «работать надо всем трудоспособным», а «на шее у государства сидеть крайне нежелательно».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров