Малюська прорекламував дзвінки з СІЗО

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Міністерство юстиції запустило ще одне нововведення у рамках в’язничної реформи. У Лук’янівському СІЗО з’явився платний телефонний та інтернет-зв'язок.

Невдовзі функція стане доступна у всіх СІЗО України. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Послуга платна, але це точно краще, ніж контрабандний телефон, — заявив очільник відомства, додавши, що всі розмови будуть записуватися.

15 хвилин розмови коштуватимуть 10 грн, інтернет — 575 грн на місяць. Міністр записав проморолик у традиційному для себе гумористичному стилі.

При цьому він чомусь вирішив пожартувати над людьми, які перебувають у слідчих ізоляторах та соромляться розповісти про це рідним.

Влаштувався моряком у далеке плавання на півроку. Вчи уроки, синочку, буду дзвонити, — імітує телефонну розмову Малюська.



Нагадаємо, Міністерство юстиції України взяло на роботу жінку, яка відбуває довічне ув’язнення. Глава відомства Денис Малюська вважає, що «працювати треба всім працездатним», а «на шиї у держави сидіти вкрай небажано».