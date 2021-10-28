НАБУ будет заочно расследовать дело Дубилета-старшего, осевшего в Израиле

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Ракурс

В деле «ПриватБанка» НАБУ обратилось в ВАКС с просьбой предоставить разрешение на заочное расследование в отношении Александра Дубилета. Его подозревают в растрате около 8 млрд грн. «ПриватБанка» перед национализацией банка в 2016 году.

28 октября ВАКС удовлетворил ходатайство и разрешил осуществлять в отношении Дубилета заочное досудебное расследование. Судья Антикоррупционного суда Виталий Крикливый согласился с просьбой детектива и прокурора предоставить им разрешение на заочное расследование, поскольку Дубилет скрывается в Израиле.

Решение суда открывает двери для того, чтобы передать в суд дело по двум эпизодам вывода денег из «ПриватБанка» олигархом Коломойским.

Хотя сам подозреваемый принимал участие в заседании по видеосвязи, необходимо его присутствие в Украине.

Разрешение на заочный арест требуется, чтобы ускорить передачу дела в суд по крайней мере в отношении самого Дубилета, поскольку по нему материалы были выделены в отдельное производство. В дальнейшем возможна и заочная процедура осуждения.

Указанное решение о заочном следствии не подлежит обжалованию.

К Дубилету применят специальные нормы УПК, которые были разработаны для случаев, когда физическое присутствие фигуранта в деле органами досудебного расследования невозможно.

Напомним, что в марте 2021 года НАБУ объявило Дубилета в розыск, а летом САП обратилась в Интерпол с этой же просьбой. В декабре 2020 года он уехал за границу и до сих пор не вернулся. Хотя во время допроса НАБУ сообщил, что место его жительства — Днепр.

В настоящее время Дубилет находится, вероятно, в Израиле. Он заявил, что уехал из Украины не из-за уголовных производств. Впрочем, в Украину не может вернуться в результате «эпидемиологических ограничений и военных действий».

Адвокаты Дубилета против заочного расследования, потому что это может нарушить права Дубилета, а также потому, что он якобы не приобрел статус подозреваемого, не объявлен в международный розыск и не скрывается.