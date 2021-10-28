НАБУ заочно розслідуватиме справу Дубілета-старшого, який осів в Ізраїлі

НАБУ буде заочно розслідувати справу Дубілета-старшого

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У справі «ПриватБанку» НАБУ звернулось до ВАКС з проханням надати дозвіл на заочне розслідування стосовно Олександра Дубілета. Його підозрюють у розтраті близько 8 млрд грн «ПриватБанку» перед націоналізацією банку в 2016 році.

28 жовтня ВАКС задовольнив клопотання і дозволив здійснювати щодо Дубілета заочне досудове розслідування. Слідчий суддя Антикорупційного суду Віталій Крикливий погодився із проханням детектива і прокурора надати їм дозвіл на заочне розслідування, оскільки Дубілет переховується в Ізраїлі.

Хоч сам підозрюваний брав участь в засіданні через відеозв’язок, необхідна його присутність в Україні.

Дозвіл на заочний арешт потрібен аби пришвидшити передачу справи до суду принаймні стосовно самого Дубілета, оскільки щодо нього матеріали виділили в окреме провадження. Надалі можлива й заочна процедура засудження.

Вказане рішення про заочне слідство не підлягає оскарженню.

До Дубілета застосують спеціальні норми КПК, які розробили для випадків, коли фізична присутність фігуранта до справи органами досудового розслідування унеможливлено.

Нагадаємо, що у березні 2021 року НАБУ оголосило Дубілета у розшук, а влітку САП звернулась в Інтерпол з цим самим проханням. У грудні 2020 року він виїхав за кордон і досі не повернувся. Хоча під час допиту НАБУ повідомив, що місцем його проживання є Дніпро.

Наразі Дубілет перебуває, ймовірно, в Ізраїлі. Він заявив, що виїхав з України не через кримінальні провадження. Утім, в Україну не може повернутися внаслідок «епідеміологічних обмежень та воєнних дій».

Адвокати Дубілета проти заочного розслідування, бо це може порушити права Дубілета, а також тому, що він начебто не набув статусу підозрюваного, не оголошений у міжнародний розшук та не переховується.