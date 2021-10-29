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Погода в Украине. Фото: flickr.com

Ясно и до 15° тепла — погода в Украине на 30 октября (КАРТА)

29 окт 2021, 16:26
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Погода в Украине 30 октября будет преобладать с переменной облачностью и будет ясной в ряде регионов.

Осадков в ближайшие сутки не ожидается. Теплая погода еще порадует украинцев солнцем и малооблачным небом перед обещанным в ноябре сезоном дождей. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 30 октября, данные: Gismeteo

Осадки в Европе 30 октября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 30 октября будет сухой и с переменной облачностью. Столбики термометров ночью опустятся до 7° тепла, а днем поднимутся до 7−12° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 3−8 м/с.

Погода в Киеве 30 октября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет ясной и сухой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−4° тепла, а днем ожидается 4−13° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−5 м/с.

Погода в Харькове 30 октября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе в субботу будет с переменной облачностью, но без осадков. Столбики термометров ночью покажут 10° тепла, а днем обещают 10−11° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 3−9 м/с.

Погода в Одессе 30 октября, данные: Gismeteo

Погодные условия во Львове завтра обещают ясную погоду. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 7−9° тепла, а днем обещают 7−15° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−9 м/с.

Погода во Львове 30 октября, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Украине 30 октября прогнозируется неспокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения и слабая буря.


Геомагнитная обстановка на 30 октября. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что осадки в Украине прогнозируются уже с первых дней ноября. Вторая неделя ноября стартует похолоданием до 7−12° тепла.

Источник: Ракурс


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