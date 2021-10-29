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Погода в Україні. Фото: flickr.com

Ясно та до 15° тепла — погода в Україні на 30 жовтня (КАРТА)

29 жов 2021, 16:26
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Погода в Україні 30 жовтня переважатиме з мінливою хмарністю та буде ясною в низці регіонів.

Опадів найближчої доби не очікується. Тепла погода ще порадує українців сонцем та малохмарним небом перед обіцяним у листопаді сезоном дощів. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 30 жовтня, дані: Gismeteo

Опади у Європі 30 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Києві 30 жовтня буде сухою та з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 7° тепла, а вдень піднімуться до 7−12° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 3−8 м/с.

Погода в Києві 30 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові найближчої доби буде ясною та сухою. Вночі температуру повітря прогнозують 1−4° тепла, а вдень повітря очікується 4−13° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−5 м/с.

Погода в Харкові 30 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі в суботу буде з мінливою хмарністю, але без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10° тепла, а вдень обіцяють 10−11° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−9 м/с.

Погода в Одесі 30 жовтня, дані: Gismeteo

Погодні умови у Львові завтра обіцяють ясну погоду. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−9° тепла, а вдень обіцяють 7−15° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−9 м/с.

Погода у Львові 30 жовтня, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 30 жовтня прогнозується неспокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення та слабка буря.


Геомагнітна обстановка на 30 жовтня. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що опади в Україні прогнозуються вже з перших днів листопада. Другий тиждень листопада стартує похолоданням до 7−12° тепла.

Джерело: Ракурс


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