Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ и ФСБ Литвиненко

Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ Литвиненко

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Актер Бенедикт Камбербэтч хочет сыграть в сериале Londongrad («Лондонград»), который планирует снять телеканал HBO, роль Александра Литвиненко — бывшего сотрудника КГБ, отравленного в Лондоне.

Сериал будет основан на книге Алана Коуэлла «Последний шпион». Помимо главной роли, британская «звезда» кино Камбербэтч займется продюсированием, сообщает журнал Variety.

Бежавший в Великобританию Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства.

Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210.

В Британии считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему, однако в России все претензии к ФСБ называют политизированным, а покойный генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что к британской провокации причастен бизнесмен Борис Березовский.

Лучшие роли Бенедикта Камбербэтча: