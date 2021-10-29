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Ракурс
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ Литвиненко

Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ и ФСБ Литвиненко

29 окт 2021, 20:34
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Актер Бенедикт Камбербэтч хочет сыграть в сериале Londongrad («Лондонград»), который планирует снять телеканал HBO, роль Александра Литвиненко — бывшего сотрудника КГБ, отравленного в Лондоне.

Сериал будет основан на книге Алана Коуэлла «Последний шпион». Помимо главной роли, британская «звезда» кино Камбербэтч займется продюсированием, сообщает журнал Variety.

Бежавший в Великобританию Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства.

Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210.

В Британии считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему, однако в России все претензии к ФСБ называют политизированным, а покойный генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что к британской провокации причастен бизнесмен Борис Березовский.

Лучшие роли Бенедикта Камбербэтча:

  • «Патрик Мелроуз» (Patrick Melrose);

  • «Немного за сорок» (Fortysomething);

  • «Хокинг» (Hawking);

  • «Искупление» (Atonement);

  • «Ван Гог: портрет написанный словами» (Van Gogh: Painted with Words);

  • «Третья звезда» (Third Star);


  • «Шерлок» (Sherlock).

Источник: Ракурс


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