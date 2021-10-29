Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ и ФСБ Литвиненко

Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне экс-сотрудника КГБ и ФСБ Литвиненкоhttps://racurs.ua/n162328-benedikt-kamberbetch-sygraet-otravlennogo-v-londone-eks-sotrudnika-kgb-litvinenko.htmlРакурс
Актер Бенедикт Камбербэтч хочет сыграть в сериале Londongrad («Лондонград»), который планирует снять телеканал HBO, роль Александра Литвиненко — бывшего сотрудника КГБ, отравленного в Лондоне.
Сериал будет основан на книге Алана Коуэлла «Последний шпион». Помимо главной роли, британская «звезда» кино Камбербэтч займется продюсированием, сообщает журнал Variety.
Бежавший в Великобританию Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства.
Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210.
В Британии считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему, однако в России все претензии к ФСБ называют политизированным, а покойный генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что к британской провокации причастен бизнесмен Борис Березовский.
Лучшие роли Бенедикта Камбербэтча:
«Патрик Мелроуз» (Patrick Melrose);
«Немного за сорок» (Fortysomething);
«Хокинг» (Hawking);
«Искупление» (Atonement);
«Ван Гог: портрет написанный словами» (Van Gogh: Painted with Words);
«Третья звезда» (Third Star);
«Шерлок» (Sherlock).