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Ракурс
Бенедикт Камбербетч зіграє отруєного в Лондоні екс-співробітника КДБ Литвиненка

Бенедикт Камбербетч зіграє отруєного в Лондоні екс-співробітника КДБ і ФСБ Литвиненка

29 жов 2021, 20:34
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Актор Бенедикт Камбербетч хоче зіграти в серіалі Londongrad («Лондонград»), який планує зняти телеканал HBO роль Олександра Литвиненка — колишнього співробітника КДБ, отруєного в Лондоні.

Серіал буде заснований на книзі Алана Коуелла «Останній шпигун». Окрім головної ролі, британська «зірка» кіно Камбербетч займеться продюсуванням, повідомляє журнал Variety.

Литвиненко, який утік до Великої Британії, помер у 2006 році невдовзі після отримання британського громадянства.

Його самопочуття почало погіршуватися після спільного чаювання з депутатом Андрієм Луговим та бізнесменом Дмитром Ковтуном, згодом в організмі екс-співробітника ФСБ виявили радіоактивний полоній-210.

У Британії вважають Лугового та Ковтуна причетними до того, що сталося, однак у Росії всі претензії до ФСБ називають політизованим, а покійний генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявляв, що до британської провокації причетний бізнесмен Борис Березовський.


Найкращі ролі Бенедикта Камбербетча:

  • «Патрік Мелроуз» (Patrick Melrose);
  • «Трохи за сорок» (Fortysomething);
  • «Хокінг» (Hawking);
  • «Спокута» (Atonement);
  • «Ван Гог: портрет написаний словами» (Van Gogh: Painted with Words);
  • «Третя зірка» (Third Star);
  • «Шерлок» (Sherlock).

Джерело: Ракурс


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