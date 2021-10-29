Бенедикт Камбербетч зіграє отруєного в Лондоні екс-співробітника КДБ і ФСБ Литвиненка

Бенедикт Камбербетч зіграє отруєного в Лондоні екс-співробітника КДБ Литвиненка

https://racurs.ua/ua/n162328-benedykt-kamberbetch-zigraie-otruienogo-v-londoni-eks-spivrobitnyka-kdb-lytvynenka.html

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Актор Бенедикт Камбербетч хоче зіграти в серіалі Londongrad («Лондонград»), який планує зняти телеканал HBO роль Олександра Литвиненка — колишнього співробітника КДБ, отруєного в Лондоні.

Серіал буде заснований на книзі Алана Коуелла «Останній шпигун». Окрім головної ролі, британська «зірка» кіно Камбербетч займеться продюсуванням, повідомляє журнал Variety.

Литвиненко, який утік до Великої Британії, помер у 2006 році невдовзі після отримання британського громадянства.

Його самопочуття почало погіршуватися після спільного чаювання з депутатом Андрієм Луговим та бізнесменом Дмитром Ковтуном, згодом в організмі екс-співробітника ФСБ виявили радіоактивний полоній-210.

У Британії вважають Лугового та Ковтуна причетними до того, що сталося, однак у Росії всі претензії до ФСБ називають політизованим, а покійний генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявляв, що до британської провокації причетний бізнесмен Борис Березовський.

Найкращі ролі Бенедикта Камбербетча: