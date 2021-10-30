ВОЗ предрекла возникновение нового непобедимого вируса

ВОЗ. Фото: РБК

https://racurs.ua/n162348-voz-predrekla-vozniknovenie-novogo-nepobedimogo-virusa.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, а эпидемия и не думает стихать. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что в будущем может появиться новый вирус, который не удастся победить.

В связи с этим он призвал усилить ВОЗ. Об этом он рассказал во время встречи министров здравоохранения и финансов стран G20.

Гебрейесус призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса, чтобы подготовиться к другим вспышкам вирусов. По его словам, с биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мир будет не в состоянии сдержать.

Глава ВОЗ убежден, что мировому сообществу необходим новый финансовый механизм для борьбы с пандемиями. Он также предложил создать совет по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения.

Напомним, ранее мы сообщали, что происхождения коронавируса остается не до конца изученным вопросом. Разведывательное сообщество США после долгих исследования отвергло версию о том, что коронавирус был создан как биологическое оружие. Кроме того, эксперты допускают, что SARS-CoV-2 не был генетически модифицирован.