ВООЗ налякала виникненням нового непереможного вірусу

ВООЗ. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n162348-vooz-nalyakala-vynyknennyam-novogo-neperemojnogo-virusu.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися, а епідемія й не думає стихати. Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адхан Гебрейєсус заявив, що в майбутньому може з’явитися новий вірус, який не вдасться перемогти.

У зв’язку з цим він закликав посилити ВООЗ. Про це він розповів під час зустрічі міністрів охорони здоров’я та фінансів країн G20.

Гебреєсус закликав винести уроки з пандемії коронавірусу, щоби підготуватися до інших спалахів вірусів. За його словами, з біологічної точки зору безперечно те, що колись з’явиться інший вірус, який світ буде не в стані стримати.

Глава ВООЗ переконаний, що світова спільнота потребує нового фінансового механізму для боротьби з пандеміями. Він також запропонував створити раду з фінансування боротьби з загрозами у сфері охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що походження коронавірусу залишається не до кінця вивченим питанням. Розвідувальна спільнота США після довгих досліджень відкинула версію про те, що коронавірус був створений як біологічна зброя. Крім того, експерти припускають, що SARS-CoV — 2 не був генетично модифікований.