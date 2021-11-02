Названа причина аварии атомной субмарины США возле Тайваня

Субмарина. Фото: istock

https://racurs.ua/n162451-nazvana-prichina-avarii-atomnoy-submariny-ssha-vozle-tayvanya.html

Ракурс

Атомная субмарина ВМС США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море 2 октября — причиной послужила подводная гора, которой нет на картах.

Расследование аварии USS Connecticut длилось месяц. Об этом сообщили в Военно-морских силах США.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, в результате чего получила большие повреждения, 11 из 130 членов экипажа получили травмы.

Военно-морской институт США сообщил, что в подводной лодке пробились балластные цистерны в носовой части субмарины, повреждений атомных элементов не было зафиксировано.

В ВМС отмечали, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было. Там не исключали, что подлодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение — до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются с торпедных аппаратов. Помимо боевых задач, она выполняет также разведывательные функции. Таких подлодок в ВМС США всего три. Стоимость каждой достигает в текущих ценах 8,5 млрд дол.

Напомним, ранее мы сообщали, что субмарина США столкнулась с «неизвестным объектом» у берегов Тайваня — 11 моряков из 130 членов экипажа получили незначительные ранения.