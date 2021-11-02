Названа причина аварії атомної субмарини США біля Тайваню

Субмарина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162451-nazvana-prychyna-avariyi-atomnoyi-submaryny-ssha-bilya-tayvanu.html

Ракурс

Атомна субмарина ВМС США зіткнулася з невідомим об'єктом у Південно-Китайському морі 2 жовтня — причиною послугувала підводна гора, якої немає на картах.

Розслідування аварії USS Connecticut проводилося місяць. Про це повідомили у Військово-морських силах США.

Раніше повідомлялося, що атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut зіткнувся з невідомим об'єктом у Південно-Китайському морі, унаслідок чого отримав великі пошкодження, 11 зі 130 членів екіпажу дістали травми.

Військово-морський інститут США повідомив, що в підводного човна пробилися баластові цистерни в носовій частині субмарини, пошкоджень атомних елементів не було зафіксовано.

У ВМС зазначали, що згідно з топографічними даними зіткнення з підводним рельєфом також не було. Там не виключали, що підводний човен міг зіткнутися з кораблем, що затонув, або контейнером, що впав у море з вантажного судна.

USS Connecticut з водотоннажністю 7,5 тисяч тонн є багатоцільовим атомним підводним човном четвертого покоління типу Seawolf. Її ракетне озброєння — до 50 ракет Harpoon та Tomahawk, які запускаються з торпедних апаратів. Крім бойових завдань, вона виконує також розвідувальні функції. Таких підводних човнів у ВМС США лише три. Вартість кожної досягає в поточних цінах 8,5 млрд дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що субмарина США зіткнулася з «невідомим об'єктом» біля берегів Тайваню — 11 моряків зі 130 членів екіпажу отримали незначні поранення.