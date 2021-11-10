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Ракурс
Задержание врача. Фото: СБУ

Врач в Днепре ежедневно «штамповал» 30 фейковых ковид-сертификатов (ФОТО)

10 ноя 2021, 12:33
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Поддельные COVID-сертификаты штамповал врач в Днепре. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала масштабную схему.

Он вносил ложные сведения в электронную систему «eHealth» и брал за это по 2,5 тыс. грн с «клиента». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фейковые сертификаты он выдавал:

  • гражданам, которые не хотели прививаться, однако хотели иметь свидетельство в приложении «Дія»;
  • клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;
  • работникам местных компаний.

Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из «групповых» сделок во время передачи ему первого транша за девять поддельных сертификатов. Во время обысков были изъяты печати и штампы больниц, бланки строгой отчетности, 50 тыс. гривен, черновые записи.

Задержание врача. Фото: СБУ

Задержание врача. Фото: СБУСейчас ему готовится объявление о подозрении и избрании меры пресечения по ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. «Клиентов» врача найдут и аннулируют их сертификаты, а также привлекут к ответственности за противоправные действия.


Задержание врача. Фото: СБУ

Задержание врача. Фото: СБУНапомним, ранее мы сообщали, что подделка COVID-сертификата встречается все чаще — по состоянию на 25 октября более 800 уголовных дел возбуждено из-за поддельных документов о вакцинации от болезни.

Источник: Ракурс


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