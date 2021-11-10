Задержание врача. Фото: СБУ

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Поддельные COVID-сертификаты штамповал врач в Днепре. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала масштабную схему.

Он вносил ложные сведения в электронную систему «eHealth» и брал за это по 2,5 тыс. грн с «клиента». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фейковые сертификаты он выдавал:

гражданам, которые не хотели прививаться, однако хотели иметь свидетельство в приложении «Дія»;

клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;

работникам местных компаний.

Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из «групповых» сделок во время передачи ему первого транша за девять поддельных сертификатов. Во время обысков были изъяты печати и штампы больниц, бланки строгой отчетности, 50 тыс. гривен, черновые записи.

Сейчас ему готовится объявление о подозрении и избрании меры пресечения по ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. «Клиентов» врача найдут и аннулируют их сертификаты, а также привлекут к ответственности за противоправные действия.

Напомним, ранее мы сообщали, что подделка COVID-сертификата встречается все чаще — по состоянию на 25 октября более 800 уголовных дел возбуждено из-за поддельных документов о вакцинации от болезни.