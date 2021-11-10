Затримання лікаря. Фото: СБУ

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Підробні COVID-сертифікати штампував лікар у Дніпрі. Служба безпеки України (СБУ) заблокувала масштабну схему фальсифікації.

Він вносив неправдиві відомості в електронну систему «eHealth» та брав за це по 2,5 тис. грн із «клієнта». Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Фейкові сертифікати він видавав:

поодиноким громадянам, які хотіли щепитися, однак хотіли мати свідоцтво в застосунку «Дія»;

клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом;

працівникам місцевих підприємств.

Правоохоронці викрили зловмисника на одній із «гуртових» оборудок під час передачі йому першого траншу за дев’ять підроблених сертифікатів. Під час обшуків було вилучено печатки і штампи лікарень, бланки суворої звітності, 50 тис. гривень, чорнові записи.

Наразі йому готується оголошення про підозру й обрання запобіжного заходу за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. «Клієнтів» лікаря виявлять і анулюють їхні сертифікати, а також притягнуть до відповідальності за протиправні дії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підробка COVID-сертифікату зустрічається все частіше — станом на 25 жовтня понад 800 кримінальних справ порушено через підробні документи про вакцинацію від хвороби.