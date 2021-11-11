Терехов возглавил Харьков – русскоязычная речь и Новинский в зале

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Игоря Терехова официально зарегистрировали мэром Харькова. В четверг, 11 ноября, он принял присягу на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Харьковская территориальная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала Терехова мэром города. Церемонию принесения присяги политика транслировало в Фейсбук «Суспільне».

После принесения присяги новому городскому голове вручили удостоверение и должностной знак. Присягу он принял на украинском языке, а затем перешел на русский язык и произнес речь. В зале присутствовал пророссийский нардеп из фракции ОПЗЖ Вадим Новинский.

Терехов также сложил полномочия секретаря мэрии, а депутатом Харьковского горсовета вместо него стал депутат от «Блока Кернеса — успешный Харьков» Алексей Топчий.

Напомним, Терехов называл себя преемником Геннадия Кернеса, поскольку более десяти лет работал его заместителем.

Терехов известен также критикой сноса памятника Ленину и переименования проспекта Жукова в Харькове. Он не говорит на украинском языке, однако обещает его выучить.