Терехов став мером Харкова — російськомовна промова і Новинський у залі

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Ігоря Терехова офіційно зареєстрували мером Харкова. У четвер, 11 листопада, він склав присягу на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Харківська територіальна виборча комісія сьогодні зареєструвала Терехова мером міста. Церемоныю складання присяги політика транслювало у Фейсбук «Суспільне».

Після складення присяги новому міському голові вручили посвідчення і посадовий знак. Присягу він склав українською, а потім перейшов на російську мову й виголосив промову. У залі був присутній проросійський нардеп з фракції «ОПЗЖ» Вадим Новинський.

Терехов також склав повноваження секретаря мерії, а депутатом Харківської міськради замість нього став депутат від «Блоку Кернеса — Успішний Харків» Олексій Топчій.

Нагадаємо, Терехов називав себе наступником Геннадія Кернеса, оскільки понад десять років працював його заступником.

Терехов відомий також критикою знесення памʼятника Леніну і перейменування проспекту Жукова у Харкові. Він не розмовляє українською мовою, проте обіцяє її вивчити.